Алексей Швед установил историческое достижение в Единой лиге ВТБ
Защитник «Химок» Алексей Швед набрал 32 очка в победном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной» (82:77), что помогло ему установить историческое достижение, сообщает официальный сайт турнира.
32-летний баскетболист реализовал 11 из 20 бросков с игры и стал первым игроком в истории Единой лиги ВТБ, добравшимся до отметки в 1000 попаданий с игры. После матча в Нур-Султане на счету Шведа 1005 точных бросков с игры. В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Алексей набирает 23,2 очка и 8,9 передачи, реализуя 59,5% двухочковых и 29,9% дальних бросков. Швед является самым результативным игроком сезона. «Химки» с результатом 7-7 находятся на седьмом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата.
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