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ЦСКА объявил о многочисленных кадровых потерях перед матчем с «Зенитом»

ЦСКА объявил о многочисленных кадровых потерях перед матчем с «Зенитом»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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ЦСКА на официальном сайте сообщил о численных кадровых потерях перед матчем Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

По возвращении из Красноярска после игры с «Енисеем» (91:80) с желудочной инфекцией слёг Иван Ухов, он не примет участия в матче. Никола Милутинов в Афинах перенёс успешную операцию на травмированном плече и приступил к восстановлению. Андрей Лопатин всё ещё вне игры из-за травмы руки. Майк Джеймс пока остаётся в США по семейным обстоятельствам. Торнике Шенгелия восстанавливается после травмы колена. Уилл Клайберн приступил к тренировкам с командой, вопрос его участия в игре с «Зенитом» будет решаться тренерским и медицинским штабами утром 13 февраля. В подготовке к встрече принимали участие дублёры Александр Евсеев, Макар Коновалов и Даниил Кочергин – все будут включены в заявку на матч с «Зенитом».

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