«Парма» победила «Калев», отыграв 15 очков

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором таллинский «Калев» встречался с пермской «Пармой». Команда из Перми неудачно начала встречу. После первой четверти уральцы проигрывали со счётом 18:26, а к большому перерыву отставание от соперников выросло до 15 очков — 32:47.

Тем не менее уже в третьей четверти «Парме» удался впечатляющий рывок, перед последним отрезком команда вела со счётом 61:58. В заключительные 10 минут матча пермяки продолжали наращивать преимущество, благодаря чему одержали победу с двузначной разницей — 85:72.

Самым результативным в составе победителей стал литовский защитник Адас Юшкявичюс, набравший 24 очка. У команды из Таллина 25 очков в актив записал американец Маркус Кин.