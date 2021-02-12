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«Парма» победила «Калев», отыграв 15 очков

«Парма» победила «Калев», отыграв 15 очков
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором таллинский «Калев» встречался с пермской «Пармой». Команда из Перми неудачно начала встречу. После первой четверти уральцы проигрывали со счётом 18:26, а к большому перерыву отставание от соперников выросло до 15 очков — 32:47.

Тем не менее уже в третьей четверти «Парме» удался впечатляющий рывок, перед последним отрезком команда вела со счётом 61:58. В заключительные 10 минут матча пермяки продолжали наращивать преимущество, благодаря чему одержали победу с двузначной разницей — 85:72.

Самым результативным в составе победителей стал литовский защитник Адас Юшкявичюс, набравший 24 очка. У команды из Таллина 25 очков в актив записал американец Маркус Кин.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 февраля 2021, пятница. 17:30 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
72 : 85
Парма
Пермь, Россия
Калев: Кин - 25, Хермет - 11, Ёэсаар - 8, Кауфманис - 7, Томас - 6, Дорбек - 5, Кемп - 4, Нургер - 4, Сокк - 2, Джуканович, Курбас, Сунелик
Парма: Юшкявичюс - 24, Савович - 13, Жукаускас - 10, Мейерис - 10, Буланов - 8, Григорьев - 8, Жмако - 7, Будин - 2, Понитка - 2, Ивлев - 1, Чернышев, Шейко
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