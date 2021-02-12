«Атланта» готова обменять Джона Коллинза
Руководство «Атланты Хоукс» приняло решение по одному из лидеров команды — Джону Коллинзу. Боссы клуба готовы обменять тяжёлого форварда и сделают всё возможное, чтобы провернуть сделку с его участием до дедлайна, который наступит 25 марта, сообщает NBA Central в «Твиттере».
Отметим, что одной из возможных причин такого решения являются непростые отношения Коллинза с лидером команды Трэем Янгом.
23-летний Коллинз был выбран на драфте-2017 «Атлантой» под 19-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 18,5 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,6 передачи. Всего за профессиональную карьеру он провёл 200 матчей, набирая в них 16,5 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 1,6 передачи.
Рекомендуем вам
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:00
-
21:13
-
20:51
-
20:47
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
19:20
-
19:19
-
18:17
-
17:00
-
16:49
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:51
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:17
-
14:09
-
13:02
-
12:12
-
11:01
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:46
-
09:23
-
09:06
-
06:21
-
00:58
- 11 февраля 2021
-
23:57
-
22:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам