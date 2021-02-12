«Атланта» готова обменять Джона Коллинза

Руководство «Атланты Хоукс» приняло решение по одному из лидеров команды — Джону Коллинзу. Боссы клуба готовы обменять тяжёлого форварда и сделают всё возможное, чтобы провернуть сделку с его участием до дедлайна, который наступит 25 марта, сообщает NBA Central в «Твиттере».

Отметим, что одной из возможных причин такого решения являются непростые отношения Коллинза с лидером команды Трэем Янгом.

23-летний Коллинз был выбран на драфте-2017 «Атлантой» под 19-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата, набирая в них 18,5 очка, собирая 7,8 подбора и совершая 1,6 передачи. Всего за профессиональную карьеру он провёл 200 матчей, набирая в них 16,5 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 1,6 передачи.