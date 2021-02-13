Карри рассказал, чего ждёт от появления Дюранта на паркете «Голден Стэйт»

В предстоящие выходные в регулярном чемпионате НБА состоится поединок «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс». В составе «Нетс» на паркете появится экс-форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант. Это будет его первый выход на площадку калифорнийцев после перехода в «Бруклин». Ожиданиями от встречи с бывшим напарником по команде поделился лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри.
«Надеюсь, мы не увидим ничего, кроме стоячей овации и оказания ему того уважения, которого заслуживает чемпион. Уверен, что если вы спросите у него об этом матче, он скажет вам, что это просто очередная игра чемпионата. Мой любимый момент в исполнении Дюранта в составе „Уорриорз“? Бросок в третьем матче финальной серии с „Кливленд Кавальерс“ в 2017 году. Это был лучший баскетбол, который когда либо показывали наши команды. „Кавальерс“ были хороши, мы были хороши, а тот бросок был образцовым», — приводит слова Карри Clutch Points.
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