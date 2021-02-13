«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Юта» легко справилась с «Милуоки»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 7-ю победу кряду, уверенно разобравшись с «Мемфис Гризллиз» — 115:105.
Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли форварды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, набравшие 35 и 28 очков соответственно. Дабл-дабл на счету Кайла Кузмы – 20 очков, 10 подборов и 2 передачи.
В параллельных встречах «Юта Джаз» не встретил сопротивления в игре с «Милуоки Бакс» (129:115), форвард проигравших Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, став самым результативным игроком встречи (29 очков, 15 подборов и 6 передач). «Кливленд Кавальерс» на выезде уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:129), а «Орландо Мэджик» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Сакраменто Кингз» (123:112).
- 13 февраля 2021
-
09:31
-
09:18
-
09:12
-
08:52
-
06:48
-
00:51
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:00
-
21:13
-
20:51
-
20:47
-
19:59
-
19:32
-
19:26
-
19:20
-
19:19
-
18:17
-
17:00
-
16:49
-
16:19
-
15:31
-
14:59
-
14:51
-
14:36
-
14:32
-
14:23
-
14:17
-
14:09
-
13:02
-
12:12
-
11:01
-
10:45
-
10:19
-
10:00
-
09:46