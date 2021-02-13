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«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Юта» легко справилась с «Милуоки»

«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Юта» легко справилась с «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 7-ю победу кряду, уверенно разобравшись с «Мемфис Гризллиз» — 115:105.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли форварды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, набравшие 35 и 28 очков соответственно. Дабл-дабл на счету Кайла Кузмы – 20 очков, 10 подборов и 2 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 105
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 35, Джеймс - 28, Кузма - 20, Харрелл - 14, Марк Газоль - 6, Колдуэлл-Поуп - 3, Мэттьюз - 3, Карузо - 2, Маккинни - 2, Шрёдер - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Моррис, Хортон-Такер
Мемфис Гриззлиз: Аллен - 23, Валанчюнас - 22, Морант - 22, Брукс - 12, Тиллман - 8, Андерсон - 6, Джонс - 6, Дьенг - 3, Кончар - 3, Бейн, Джексон, Кларк, Макдермотт, Мелтон, Портер, Тийе, Уинслоу

В параллельных встречах «Юта Джаз» не встретил сопротивления в игре с «Милуоки Бакс» (129:115), форвард проигравших Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, став самым результативным игроком встречи (29 очков, 15 подборов и 6 передач). «Кливленд Кавальерс» на выезде уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:129), а «Орландо Мэджик» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Сакраменто Кингз» (123:112).

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
129 : 115
Милуоки Бакс
Милуоки
Юта Джаз: Гобер - 27, Инглс - 27, Митчелл - 26, Кларксон - 25, Фэйворс - 10, Богданович - 9, Ньянг - 5, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, О'Нил, Они, Форрест, Харрисон, Хьюз
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Лопес - 23, Миддлтон - 18, Портис - 15, Огастин - 12, Крэйг - 6, Дивинченцо - 5, Форбс - 5, Коннотон - 2, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Меррилл, Нвора, Уилсон, Холидэй
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
129 : 110
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Трент-мл. - 26, Энтони - 23, Кантер - 21, Лиллард - 20, Саймонс - 16, Джайлс - 6, Джонс - 5, Худ - 4, Ковингтон - 3, Эллеби - 3, Литтл - 2, Блевинс, Коллинс, Макколлум, Нуркич
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Аллен - 22, Гарлэнд - 17, Уиндлер - 12, Стивенс - 10, Дотсон - 9, Драммонд - 8, Принс - 4, Уэйд - 3, Болден, Деллаведова, Лав, Макги, Нэнс, Окоро, Осман
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
112 : 123
Орландо Мэджик
Орландо
Сакраменто Кингз: Хилд - 19, Уайтсайд - 16, Бьелица - 15, Халибёртон - 14, Барнс - 13, Джозеф - 12, Холмс - 10, Джеффрис - 6, Гай - 4, Робинсон - 3, Багли III, Вудард, Джеймс, Мету, Паркер, Рэмси, Фокс
Орландо Мэджик: Вучевич - 42, Картер-Уильямс - 21, Росс - 18, Бэйкон - 11, Эннис - 10, Берч - 8, Кларк - 6, Бамба - 5, Океке - 2, Айзек, Амину, Гордон, Мане, Мейсон, Фульц, Фурнье, Энтони
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