«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Юта» легко справилась с «Милуоки»

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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал 7-ю победу кряду, уверенно разобравшись с «Мемфис Гризллиз» — 115:105.

Самый значительный вклад в победу «Лейкерс» внесли форварды Энтони Дэвис и Леброн Джеймс, набравшие 35 и 28 очков соответственно. Дабл-дабл на счету Кайла Кузмы – 20 очков, 10 подборов и 2 передачи.

В параллельных встречах «Юта Джаз» не встретил сопротивления в игре с «Милуоки Бакс» (129:115), форвард проигравших Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл, став самым результативным игроком встречи (29 очков, 15 подборов и 6 передач). «Кливленд Кавальерс» на выезде уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:129), а «Орландо Мэджик» прервал 3-матчевую серию поражений, обыграв «Сакраменто Кингз» (123:112).