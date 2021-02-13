Тони Кроос назвал лучшего игрока НБА. Это не Леброн Джеймс
Полузащитник сборной Германии и мадридского «Реала» Тони Кроос назвал лучшего игрока НБА на сегодняшний день. По его мнению, им является лидер «Голден Стэйт Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри.
«Стефен Карри — лучший игрок НБА. Точка», — написал футболист на своей странице в «Твиттере».
Стефен Карри — седьмой номер драфта НБА 2009 года. Всю профессиональную карьеру провёл в составе «Голден Стэйт». С калифорнийской командой он трижды стал чемпионом НБА, а также дважды признавался MVP cезона. Кроме того, Карри — шестикратный участник Матча всех звёзд.
Стефен Карри также один из лучших снайперов лиги. В 32 года он занимает второе место в списке НБА по точным трёхочковым за всю историю (2626).
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