В «Зелёна Гуре» прояснили ситуацию с переходом Габриэля Лундберга в ЦСКА

«Зелёна Гура» и ЦСКА находятся в стадии финализации трансфера датского защитника Габриэля Лундберга, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главу спортивного департамента польского баскетбольного клуба Косму Заторски. Лундберг в этом сезоне находится на третьем месте в Единой лиге ВТБ по результативности (20,4 очка в среднем за игру) и эффективности (20,2).

«Мы на стадии финализации трансфера Лундберга в ЦСКА», — сказал Заторски.

По информации источника, трансфер уже согласован. Лундберг присоединится к ЦСКА в начале следующей недели. Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с центровым «Тюрк Телекома» Майклом Эриком, он призван усилить глубину в передней линии после травмы Николы Милутинова, выбывшего до конца сезона.