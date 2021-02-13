Президент ЦСКА высказался о поражении от «Зенита», прибытии новичка и возвращении Джеймса

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о ситуации в команде. В субботу, 13 февраля, «Зенит» в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл ЦСКА со счетом 74:71. «Армейцы» проиграли в пятый раз в нынешнем сезоне и установили антирекорд по количеству проигрышей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. За всю историю выступлений на турнире (с 2008 года) ЦСКА не проигрывал в «регулярке» больше четырех раз.



«Нет смысла говорить ещё раз о наших проблемах, всё решается на паркете. „Зенит“ сегодня был лучше, с чем их и поздравляю. Что касается нас, то все, кроме результата, можно занести в позитив, команда сражалась, и даже в таком тяжелом матче мы имели шансы на успех. По щелчку ситуация не исправится, пауза на матчи сборной как нельзя кстати, есть возможность перевести дух, подлечить травмы и вернуться с новыми силами.



Сегодня прилетел в Москву наш новичок центровой Майкл Эрик. На следующей неделе возвращается из США Майк Джеймс. Мы в игре, верим в себя и наших болельщиков. Особенно спасибо тем, кто пришел на матч с баннером „ЦСКА — команда, мы с тобой“. Приложим все усилия, чтобы порадовать вас в будущем», — приводит слова Ватутина ТАСС.