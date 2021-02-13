В «Зелена-Гуре» рассказали, кому отказали по Лундбергу и почему приняли предложение ЦСКА

Баскетбольный клуб «Зелёна-Гура» отклонил предложения краснодарского «Локомотива-Кубань» и греческого «Панатинаикоса» по Габриэлю Лундбергу, но не смог отказать московскому ЦСКА, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на главу спортивного департамента польского клуба Косму Заторского.
Ранее Заторски сообщал, что «Зелёна-Гура» и ЦСКА находятся в стадии финализации трансфера датского защитника Лундберга. Лундберг в этом сезоне находится на третьем месте в Единой лиге ВТБ по результативности (20,4 очка в матче) и эффективности (20,2). Ожидается, что Лундберг присоединится к ЦСКА в начале следующей недели.
«Мы отклонили предложения „Локомотива-Кубань“ и „Панатинаикоса“. Предложение московского ЦСКА было действительно трудно отклонить. Мы работаем над тем, чтобы эта сделка состоялась. Это еще одно доказательство того, что наша скаутская работа летом и игра под руководством тренера Жана Табака помогают игрокам выйти на другой уровень», — сказал Заторски.
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