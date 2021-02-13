«Денвер» наметил план после неудачной попытки заполучить Джеймса Хардена

Команда НБА «Денвер Наггетс» после неудачной попытки заполучить защитника Джеймса Хардена наметила дальнейший курс развития, сообщает The Athletic. По информации источника, команда поставила в приоритет развитие игроков в текущем составе, без вливания дополнительных сил.
В клубе рассчитывают, что Майкл-Портер-младший продолжит прогрессировать и сможет добиться стабильных высоких результатов. При этом команда продолжит ждать возможности заполучить таких игроков, как Брэдли Бил из «Вашингтон Уизардс», Зак Лавин из «Чикаго Буллз» и Аарон Гордон из «Орландо Мэджик».
В нынешнем сезоне НБА «Денвер Наггетс» одержал 14 побед в регулярном чемпионате и потерпел 11 поражений. Команда занимает седьмое место в Западной конференции. Харден в январе был обменян из «Хьюстон Рокес» в «Бруклин Нетс».
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