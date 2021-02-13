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«Денвер» наметил план после неудачной попытки заполучить Джеймса Хардена

«Денвер» наметил план после неудачной попытки заполучить Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
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Команда НБА «Денвер Наггетс» после неудачной попытки заполучить защитника Джеймса Хардена наметила дальнейший курс развития, сообщает The Athletic. По информации источника, команда поставила в приоритет развитие игроков в текущем составе, без вливания дополнительных сил.

В клубе рассчитывают, что Майкл-Портер-младший продолжит прогрессировать и сможет добиться стабильных высоких результатов. При этом команда продолжит ждать возможности заполучить таких игроков, как Брэдли Бил из «Вашингтон Уизардс», Зак Лавин из «Чикаго Буллз» и Аарон Гордон из «Орландо Мэджик».

В нынешнем сезоне НБА «Денвер Наггетс» одержал 14 побед в регулярном чемпионате и потерпел 11 поражений. Команда занимает седьмое место в Западной конференции. Харден в январе был обменян из «Хьюстон Рокес» в «Бруклин Нетс».

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