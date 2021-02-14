Никола Миротич дал понять, как относится к возможности возвращения в НБА

Форвард «Барселоны» Никола Миротич не рассматривает вариант с возвращением в НБА.
«Я счастлив быть здесь, в „Барселоне“. Это самое главное. Я приехал сюда, чтобы наслаждаться игрой и быть счастливым. Люди дали мне всё необходимое с самого первого дня здесь. Ко мне просто невероятно отнеслись», — приводит слова Николы Миротича Pickandroll.
Миротич покинул НБА и стал игроком «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Никола был признан MVP чемпионата Испании, набирая 19,5 очка и 5,7 подбора в среднем за игру. «Барселона» дошла до финала турнира, но уступила «Басконии». В Евролиге испанский клуб делил второе-третье место в регулярном чемпионате с мадридским «Реалом», после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
В сентябре 2020 года Миротич продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.
- 14 февраля 2021
-
00:55
- 13 февраля 2021
-
23:58
-
23:03
-
22:34
-
21:58
-
20:52
-
19:49
-
19:08
-
19:04
-
18:52
-
17:37
-
17:08
-
16:59
-
16:41
-
16:37
-
16:12
-
16:07
-
15:48
-
15:01
-
13:53
-
13:38
-
12:47
-
11:21
-
10:41
-
09:31
-
09:18
-
09:12
-
08:52
-
06:48
-
00:51
- 12 февраля 2021
-
23:36
-
23:00
-
21:13
-
20:51
-
20:47