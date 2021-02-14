Никола Миротич дал понять, как относится к возможности возвращения в НБА

Форвард «Барселоны» Никола Миротич не рассматривает вариант с возвращением в НБА.



«Я счастлив быть здесь, в „Барселоне“. Это самое главное. Я приехал сюда, чтобы наслаждаться игрой и быть счастливым. Люди дали мне всё необходимое с самого первого дня здесь. Ко мне просто невероятно отнеслись», — приводит слова Николы Миротича Pickandroll.



Миротич покинул НБА и стал игроком «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Никола был признан MVP чемпионата Испании, набирая 19,5 очка и 5,7 подбора в среднем за игру. «Барселона» дошла до финала турнира, но уступила «Басконии». В Евролиге испанский клуб делил второе-третье место в регулярном чемпионате с мадридским «Реалом», после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



В сентябре 2020 года Миротич продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.