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Никола Миротич дал понять, как относится к возможности возвращения в НБА

Никола Миротич дал понять, как относится к возможности возвращения в НБА
Баскетбол / Евролига 0
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич не рассматривает вариант с возвращением в НБА.

«Я счастлив быть здесь, в „Барселоне“. Это самое главное. Я приехал сюда, чтобы наслаждаться игрой и быть счастливым. Люди дали мне всё необходимое с самого первого дня здесь. Ко мне просто невероятно отнеслись», — приводит слова Николы Миротича Pickandroll.

Миротич покинул НБА и стал игроком «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Никола был признан MVP чемпионата Испании, набирая 19,5 очка и 5,7 подбора в среднем за игру. «Барселона» дошла до финала турнира, но уступила «Басконии». В Евролиге испанский клуб делил второе-третье место в регулярном чемпионате с мадридским «Реалом», после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

В сентябре 2020 года Миротич продлил контракт с «Барселоной» до 2025 года.

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