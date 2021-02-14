«Бруклин» крупно обыграл «Голден Стэйт», у Хардена дабл-дабл

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 134:117.
Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (23 очка), Кевин Дюрант (20 очков) и оформивший дабл-дабл Джеймс Харден (19 очков и 16 передач). В составе «Уорриорз» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (27 очков), Келли Убре (17 очков и 10 подборов) и Эндрю Уиггинс (17 очков).
В следующем матче 16 февраля «Бруклин» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Голден Стэйт» примет «Кливленд Кавальерс».
В других встречах игрового дня «Финикс Санз» обыграли «Филадельфию Сиксерс» (120:111), «Атланта Хоукс» уступила «Индиане Пэйсерс» (113:125), «Нью-Йорк Никс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (121:99), а «Юта Джаз» победила «Майами Хит» (112:94).
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