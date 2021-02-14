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«Бруклин» крупно обыграл «Голден Стэйт», у Хардена дабл-дабл

«Бруклин» крупно обыграл «Голден Стэйт», у Хардена дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 134:117.

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (23 очка), Кевин Дюрант (20 очков) и оформивший дабл-дабл Джеймс Харден (19 очков и 16 передач). В составе «Уорриорз» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (27 очков), Келли Убре (17 очков и 10 подборов) и Эндрю Уиггинс (17 очков).

В следующем матче 16 февраля «Бруклин» на выезде сыграет с «Сакраменто Кингз», а «Голден Стэйт» примет «Кливленд Кавальерс».

В других встречах игрового дня «Финикс Санз» обыграли «Филадельфию Сиксерс» (120:111), «Атланта Хоукс» уступила «Индиане Пэйсерс» (113:125), «Нью-Йорк Никс» разгромил «Хьюстон Рокетс» (121:99), а «Юта Джаз» победила «Майами Хит» (112:94).

НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
117 : 134
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Убре - 17, Уиггинс - 17, Пэскелл - 16, Бэйзмор - 11, Ли - 8, Тоскано-Андерсон - 8, Грин - 6, Уонамэйкер - 4, Мюлдер - 3, Крисс, Луни, Манньон, Пул, Смайлагич, Томпсон, Уайзмен
Бруклин Нетс: Ирвинг - 23, Дюрант - 20, Харден - 19, Браун - 18, Харрис - 15, Грин - 14, Джонсон - 9, Луваву-Кабарро - 8, Шамет - 8, Вонле, Джордан, Динвидди, Клэкстон, Кьоцца, Пелле, Перри, Шамперт
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