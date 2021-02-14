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Дрэймонд Грин отреагировал на поражение от Кевина Дюранта в составе «Бруклина»

Дрэймонд Грин отреагировал на поражение от Кевина Дюранта в составе «Бруклина»
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Напомним, «Бруклин» в гостях обыграл «Голден Стэйт» (134:117) в матче регулярного чемпионата НБА, Дюрант впервые сыграл на арене бывшего клуба в качестве игрока «Нетс».

«Это отстой. Мы получили удар. Но было не так много эмоций, это обычный баскетбольный матч. Никто в мире не может его остановить. Даже после сегодняшней игры по-прежнему считаю, что никто не может удержать Кевина Дюранта», — приводит слова Грина Essentially Sports.

Лучшими в составе победителей на площадке были Кайри Ирвинг (23 очка), Кевин Дюрант (20 очков) и оформивший дабл-дабл Джеймс Харден (19 очков и 16 передач). В составе «Уорриорз» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (27 очков), Келли Убре (17 очков и 10 подборов) и Эндрю Уиггинс (17 очков).

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