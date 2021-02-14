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ЦСКА подписал Габриэля Лундберга. Названы условия контракта и сумма выкупа

ЦСКА подписал Габриэля Лундберга. Названы условия контракта и сумма выкупа
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА подписал контракт с атакующим защитником Габриэлем Лундбергом, сообщает Sportando. По информации источника, контракт рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что контракт будет рассчитан на два с половиной года.

По информации источника, ЦСКА заплатил «Зелена-Гуре» выкуп в размере $ 250 тыс.

Лундберг в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Лундберг набирает 20,4 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч. По итогам голосования болельщиков за попадание игроков на Матч всех звёзд Лиги ВТБ Лундберг занял второе место, получив 73,2% голосов. Баскетболист сборной Дании является самым результативным игроком польского клуба и вторым лучшим скорером Единой лиги после защитника «Химок» Алексея Шведа (22,1 очка).

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