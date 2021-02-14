ЦСКА подписал Габриэля Лундберга. Названы условия контракта и сумма выкупа
Московский ЦСКА подписал контракт с атакующим защитником Габриэлем Лундбергом, сообщает Sportando. По информации источника, контракт рассчитан до конца сезона. Сообщалось, что контракт будет рассчитан на два с половиной года.
По информации источника, ЦСКА заплатил «Зелена-Гуре» выкуп в размере $ 250 тыс.
Лундберг в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Лундберг набирает 20,4 очка, 3,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за матч. По итогам голосования болельщиков за попадание игроков на Матч всех звёзд Лиги ВТБ Лундберг занял второе место, получив 73,2% голосов. Баскетболист сборной Дании является самым результативным игроком польского клуба и вторым лучшим скорером Единой лиги после защитника «Химок» Алексея Шведа (22,1 очка).
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
15:03
-
14:46
-
13:47
-
11:44
-
10:57
-
09:31
-
07:39
-
00:55
- 13 февраля 2021
-
23:58
-
23:03
-
22:34
-
21:58
-
20:52
-
19:49
-
19:08
-
19:04
-
18:52
-
17:37
-
17:08
-
16:59
-
16:41
-
16:37
-
16:12
-
16:07
-
15:48
-
15:01
-
13:53
-
13:38
-
12:47
-
11:21
-
10:41
-
09:31
-
09:18
-
09:12
-
08:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам