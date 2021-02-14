Кайл Хайнс, Нандо Де Коло и ещё 2 человека вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ

Баскетболисты Кайл Хайнс, Нандо Де Коло, Янис Блумс и комментатор Роман Скворцов стали членами Зала славы Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.
Хайнс — 6-кратный чемпион Единой лиги ВТБ. 2-кратный участник Матча всех звезд Лиги ВТБ в составе ЦСКА. Лучший обороняющийся игрок сезона-2015/2016. Лидер по количеству сыгранных матчей за карьеру в Единой лиге ВТБ среди всех иностранных баскетболистов (195 матчей).
Де Коло — 5-кратный чемпион Единой лиги ВТБ. 3-кратный MVP Единой лиги ВТБ (2015, 2016, 2018) и MVP плей-офф Лиги ВТБ (2017) в составе ЦСКА. 3-кратный участник Матча всех звезд Лиги ВТБ. Лидер по очкам за карьеру в Единой лиге ВТБ среди всех иностранных баскетболистов (2296 очков).
Блумс — участник и самый результативный игрок в составе сборной Звезд мира на Матче звезд Лиги ВТБ-2017. В сезоне-2016/17 стал вторым по количеству реализованных трехочковых и пятым по результативности. Выступал в лиге за «Летувос Ритас» (2012/2013), «Астану» (2013/2014), ВЭФ (2016/2017), «Парму» (2018/2019).
Скворцов — главный комментатор Единой лиги ВТБ с первого сезона турнира. Ведущий выходившей в 2016 году передачи о Лиге ВТБ «Роман с Илоной». Ведущий Зала славы Лиги ВТБ.
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