Владимир Гомельский о матче ЦСКА — «Зенит»: чисто тренерское поражение

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский после матча ЦСКА с «Зенитом» (71:74) в Единой лиге ВТБ, выступил с критикой главного тренера «армейцев» Димитриса Итудиса.
«Что делать с упрямством тренера Итудиса, который абсолютно не гибок в управлении командой? ЦСКА под его руководством играет совершенно одинаково со всеми соперниками. А тренеры противоположной команды (Паскуаль – отличный пример) знают, как будет играть ЦСКА и готовятся к этому. Получается, «Зенит» к матчу с ЦСКА отработал свои тактические построения и в атаке, и в обороне, а ЦСКА к этому оказался не готов. Чисто тренерское поражение Итудиса», – написал Гомельский на своём сайте.
ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в 11 матчах из 16.
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