Седокова поделилась чувственным фото с Тиммой на День святого Валентина. Он отреагировал

Певица Анна Седокова на День святого Валентина опубликовала чувственное фото с супругом форвардом «Химок» Янисом Тиммой.
«Es mīlu Tevi (я люблю тебя)», — написала Седокова на своей странице в «Инстаграме».
Тимма отреагировал на запись Седоковой эмоджи в виде сердец и написал «Люблю тебя» под фото возлюбленной в своей социальной сети.
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран под общим 60-м номером командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».
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