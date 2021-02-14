Таюс Бэттл выиграл конкурс данков на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

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Защитник «Енисея» Таюс Бэттл выиграл конкурс данков на Звёздном уик-энде Единой лиги ВТБ.

Участники: Игорь Вольхин («Зенит»), Дерек Кук («Цмоки-Минск»), Александр Петенёв («Автодор»), Таюс Бэттл («Енисей»).



Таюс Бэттл в финале обошёл по оценкам жюри Александра Петенёва, чемпиона данк-контеста-2020.

Бэттл проводит первый сезон в составе красноярского клуба, в нынешнем чемпионате Единой лиги ВТБ он набирает 11,3 очка, собирает 4,3 подбора и совершает 2,3 передачи.

Права на видео принадлежат АНО «Единая баскетбольная лига». Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Единой лиги ВТБ.

Напомним, что сегодня, 14 февраля, проходит Матч звёзд Единой лиги ВТБ, сильнейшего определят команды Звёзд России и Звёзд мира.

За Россию с первых минут на паркете сыграют Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Андрей Зубков («Зенит»), Семён Антонов (ЦСКА).



Что касается Звёзд мира, то Хавьер Паскуаль на старте матча будет рассчитывать на Маркуса Кина («Калев»), Джамара Смита (УНИКС), своего подопечного Матеуша Понитку («Зенит»), Миндаугаса Кузминскаса («Локомотив-Кубань») и Джордана Мики («Химки»).