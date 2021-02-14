Кендрик Перкинс назвал единственную реальную угрозу «Лейкерс» на Западе
Бывший игрок НБА, а ныне известный обозреватель Кендрик Перкинс, назвал единственную команду, которая, по его мнению, может бросить вызов «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции.
«Если какая-то команда и сможет стать угрозой для „Лос-Анджелес Лейкерс“ в Западной конференции, то только „Юта Джаз“, — приводит слова Перкинса Pickandroll.
Напомним, «Лейкерс» — действующий чемпион НБА и один из фаворитов нынешнего сезона. После 27 матчей в регулярном чемпионате команда занимает второе место в Западной конференции. В её активе 21 победа при 6 поражениях. Лидерство в конференции удерживает как раз «Юта Джаз». Команда из Солт-Лейк-Сити провела 27 матчей, одержав 22 победы и потерпев 5 поражений.
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
18:57
-
17:49
-
16:39
-
16:39
-
16:31
-
15:03
-
14:46
-
13:47
-
11:44
-
10:57
-
09:31
-
07:39
-
00:55
- 13 февраля 2021
-
23:58
-
23:03
-
22:34
-
21:58
-
20:52
-
19:49
-
19:08
-
19:04
-
18:52
-
17:37
-
17:08
-
16:59
-
16:41
-
16:37
-
16:12
-
16:07
-
15:48
-
15:01
-
13:53
-
13:38
-
12:47
-
11:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам