Кендрик Перкинс назвал единственную реальную угрозу «Лейкерс» на Западе

Бывший игрок НБА, а ныне известный обозреватель Кендрик Перкинс, назвал единственную команду, которая, по его мнению, может бросить вызов «Лос-Анджелес Лейкерс» в Западной конференции.

«Если какая-то команда и сможет стать угрозой для „Лос-Анджелес Лейкерс“ в Западной конференции, то только „Юта Джаз“, — приводит слова Перкинса Pickandroll.

Напомним, «Лейкерс» — действующий чемпион НБА и один из фаворитов нынешнего сезона. После 27 матчей в регулярном чемпионате команда занимает второе место в Западной конференции. В её активе 21 победа при 6 поражениях. Лидерство в конференции удерживает как раз «Юта Джаз». Команда из Солт-Лейк-Сити провела 27 матчей, одержав 22 победы и потерпев 5 поражений.