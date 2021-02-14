Андрей Кириленко: НБА следует попробовать формат Матча звёзд, как в Единой лиге ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следует изучить формат проведения Матча звёзд Единой лиги ВТБ.



«Матч звёзд Единой лиги ВТБ проходит в интересном формате. „Звезды России“ — это фактически расширенный состав нашей сборной, а на нашу команду всегда интересно посмотреть. При этом я уверен, что НБА тоже следует попробовать подобный формат у себя — сборная мира против сборной США в основном матче их Звёздного уик-энда», — приводит слова Кириленко ТАСС.



Команда Звёзды России победила Звёзд мира со счётом 183:162. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Самым результативным игроком матча стал Фридзон, набравший 57 очков. Фридзон получил 500 тыс. рублей как самый ценный игрок матча. Матч звёзд Единой лиги ВТБ прошёл в пятый раз, третий раз подряд он состоялся в Москве. Мероприятие следующего года также запланировано в столице.