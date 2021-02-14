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Андрей Кириленко: НБА следует попробовать формат Матча звёзд, как в Единой лиге ВТБ

Андрей Кириленко: НБА следует попробовать формат Матча звёзд, как в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) следует изучить формат проведения Матча звёзд Единой лиги ВТБ.

«Матч звёзд Единой лиги ВТБ проходит в интересном формате. „Звезды России“ — это фактически расширенный состав нашей сборной, а на нашу команду всегда интересно посмотреть. При этом я уверен, что НБА тоже следует попробовать подобный формат у себя — сборная мира против сборной США в основном матче их Звёздного уик-энда», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Команда Звёзды России победила Звёзд мира со счётом 183:162. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве. Самым результативным игроком матча стал Фридзон, набравший 57 очков. Фридзон получил 500 тыс. рублей как самый ценный игрок матча. Матч звёзд Единой лиги ВТБ прошёл в пятый раз, третий раз подряд он состоялся в Москве. Мероприятие следующего года также запланировано в столице.

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