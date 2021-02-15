«Милан» выиграл Кубок Италии
«Милан» в матче финала Кубка Италии обыграл «Пезаро» – 87:59 (21:15, 27:6, 26:15, 13:23). Подопечные Этторе Мессины выиграли все четверти кроме последней и одержали разгромную победу.
В составе победителей лучшую результативность показали Луиджи Датоме (15 очков), Кевин Пантер и Зак Ледэй (оба по 13 очков), Малкольм Дилэйни (10 очков). Чемпион Евролиги-2019 в составе ЦСКА разыгрывающий Серхио Родригес набрал всего 1 очко, но отдал 8 передач. Ещё один экс-игрок «армейцев» Кайл Хайнс записал себе в актив 5 очков и 7 подборов. У «Пезаро» дабл-дабл оформил Тайлер Кейн (15 очков, 12 подборов), по 12 очков на счету Марко Филиповити и Генри Дрелла.
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