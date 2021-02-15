Сборная России начала готовиться к февральским матчам в составе из 7 игроков

C 18 по 22 февраля в Перми состоятся матчи третьего квалификационного окна Евробаскета, в ходе которого свои матчи проведут команды России, Италии, Северной Македонии и Эстонии.
Российская сборная начала подготовку к ответственным встречам в составе из 7 человек, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Пока что тренерский штаб Сергея Базаревича работает лишь с Евгением Валиевым, Андреем Воронцевичем, Максимом Григорьевым, Владимиром Ивлевым, Антоном Квитковских, Григорием Мотовиловым и Иваном Стребковым.
Евгений Бабурин, Артем Комолов, Михаил Кулагин, Семен Антонов, Антон Астапкович, Станислав Ильницкий и Джоэль Боломбой принимали участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ и прибудут на сбор 15 февраля. Напомним, 19 февраля сборная России сыграет с Северной Македонией, а 21 февраля — с Эстонией.
- 15 февраля 2021
-
00:54
-
00:15
- 14 февраля 2021
-
23:44
-
22:36
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:28
-
19:57
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
17:49
-
16:39
-
16:39
-
16:31
-
15:03
-
14:46
-
13:47
-
11:44
-
10:57
-
09:31
-
07:39
-
00:55
- 13 февраля 2021
-
23:58
-
23:03
-
22:34
-
21:58
-
20:52
-
19:49
-
19:08
-
19:04
-
18:52
-
17:37
-
17:08