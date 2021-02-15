Сборная России начала готовиться к февральским матчам в составе из 7 игроков

C 18 по 22 февраля в Перми состоятся матчи третьего квалификационного окна Евробаскета, в ходе которого свои матчи проведут команды России, Италии, Северной Македонии и Эстонии.

Российская сборная начала подготовку к ответственным встречам в составе из 7 человек, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола. Пока что тренерский штаб Сергея Базаревича работает лишь с Евгением Валиевым, Андреем Воронцевичем, Максимом Григорьевым, Владимиром Ивлевым, Антоном Квитковских, Григорием Мотовиловым и Иваном Стребковым.

Евгений Бабурин, Артем Комолов, Михаил Кулагин, Семен Антонов, Антон Астапкович, Станислав Ильницкий и Джоэль Боломбой принимали участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ и прибудут на сбор 15 февраля. Напомним, 19 февраля сборная России сыграет с Северной Македонией, а 21 февраля — с Эстонией.