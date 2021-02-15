Экс-звезда стал MVP Кубка Испании после отличной игры с «Реалом»
Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс признан MVP Кубка Испании.
Хигинс набирал в среднем 19,0 очка, 2,3 подбора при рейтинге эффективности 17,6 балла в трёх матчах турнира. В финальном матче с «Реалом» (88:73) Кори набрал 20 очков, став самым результативным в составе обоих клубов. Хиггинс — двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА (2016, 2019). Атакующий защитник покинул «армейцев» в межсезонье-2019..
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У «Барселоны» 13 очков в активе Роландса Смитса, по 12 очков набрали Ник Калатес и Никола Миротич. У «Реала» лучшим стал Уолтер Таварес, остановившийся в шаге от дабл-дабла — 17 очков и 9 подборов. 15 баллов набрал Альберто Абальде.
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