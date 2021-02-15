ЦСКА объявил о переходе Габриэля Лундберга

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о подписании контракта с защитником Габриэлем Лундбергом. Лидер сборной Дании перешёл в столичный клуб из польской «Зелёна-Гуры». Соглашение с игроком действует до конца сезона.
«Лундберг – одно из ярчайших открытий европейского баскетбола в сезоне-2020/2021. Отличный снайпер, способный сыграть на обеих позициях на периметре, в данный момент идёт третьим в списке лучших бомбардиров Единой лиги ВТБ. Габриэль набирает в среднем 20,4 очка, делает 3,8 подбора, 5,4 передачи и 1,4 перехвата, он отметился решающими мячами в матчах с УНИКСом и «Автодором», стал одним из героев недавней сенсационной победы польской команды над ЦСКА (26 очков, 5 подборов, 6 передач).
Слово «сенсация» отлично подходит и под выступления Лундберга за национальную команду. В недавнем осеннем «окне» Дания неожиданно обыграла Литву и Чехию, причём новобранец «армейцев» отметился 28 и 38 очками соответственно, а во встрече с литовцами — победным броском за 18 секунд до сирены», — сообщается на сайте красно-синих.
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