Легенда «Лейкерс» выразил беспокойство в отношении Леброна Джеймса

Трёхкратный чемпион НБА Джеймс Уорти выразил мнение, что звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в своём возрасте проводит слишком много времени на площадке, поэтому может очень скоро окончательно утратить силы.



«Его ум полностью увлечён соревнованием. Когда Леброн на площадке, он не смотрит на проведённые минуты. Я немного волнуюсь. Игра более 40 минут утомляет тело, и я вижу, что он устал. Да, Джеймс всё ещё может блистательно играть, потому что следит за подготовкой своего тела. Но 40 минут на паркете… он выходит раз за разом на площадку и Леброну приходится делать свою работу без Энтони Дэвиса и Алекса Карузо. Через некоторое время это начинает сказываться. В основном кода играешь по три раза за одну неделю. Он уже ушёл, не поговорив со СМИ, после игры с «Оклахомой». Ему нужно высыпаться и лучше восстанавливаться», — приводит слова Уорти Parlons Basket.