Ясикявичюс: «Барселона» переживает трудные времена, победа над «Реалом» — радость для всех

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Испании с «Реалом» (88:73).
«Это радость для всех каталонцев, потому что они знают, что клуб переживает трудные времена. Выиграть было очень здорово. Мы наслаждались успехом всю неделю, но теперь нужно сразу вникать в динамику матчей Евролиги, продолжать улучшаться и учиться.
В матче с «Реалом» мы были очень хороши первые двадцать минут, а потом удерживали преимущество. Каждый должен работать и приносить жертвы для команды. Мы побеждаем только вместе. Это не теннис или гольф, а баскетбол. Мы нужны друг другу. Я не очень верю в смену циклов в таких клубах, как «Барса» или «Реал». Потому что здесь всегда нужно побеждать», — приводит слова Ясикявичюса Mundo Deportivo.
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