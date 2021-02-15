Руди Фернандес: я немного устал от баскетбола

35-летний атакующий защитник мадридского «Реала» Руди Фернандес, восстановившийся после очередной травмы, признался, что ему всё тяжелее возвращать форму.
«Я немного устал от баскетбола. На личном уровне я постепенно возвращаюсь к былым кондициям. Уже смог тренироваться на своём уровне с командой. И был крайне доволен этим», — приводит слова Фернандеса Defensa Central.
Фернандес с перерывами выступает за «Реал» с 2011 года. Тогда он впервые примерил майку мадридского клуба. В том же 2011 году он предпринял вторую попытку закрепиться в НБА и попробовал себя в «Денвер Наггетс», но в 2012-м Руди окончательно вернулся в Мадрид.
С «Реалом» Фернандес дважды становился чемпионом Евролиги. Соглашение игрока с клубом рассчитано до завершения сезона 2022 года.
- 15 февраля 2021
-
15:51
-
14:34
-
14:11
-
12:58
-
12:12
-
11:21
-
11:09
-
10:46
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:33
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
06:24
-
03:03
-
00:54
-
00:15
- 14 февраля 2021
-
23:44
-
22:36
-
21:34
-
21:30
-
21:16
-
20:28
-
19:57
-
19:45
-
19:20
-
18:57
-
17:49
-
16:39
-
16:39
-
16:31