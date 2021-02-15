Руди Фернандес: я немного устал от баскетбола

35-летний атакующий защитник мадридского «Реала» Руди Фернандес, восстановившийся после очередной травмы, признался, что ему всё тяжелее возвращать форму.

«Я немного устал от баскетбола. На личном уровне я постепенно возвращаюсь к былым кондициям. Уже смог тренироваться на своём уровне с командой. И был крайне доволен этим», — приводит слова Фернандеса Defensa Central.



Фернандес с перерывами выступает за «Реал» с 2011 года. Тогда он впервые примерил майку мадридского клуба. В том же 2011 году он предпринял вторую попытку закрепиться в НБА и попробовал себя в «Денвер Наггетс», но в 2012-м Руди окончательно вернулся в Мадрид.



С «Реалом» Фернандес дважды становился чемпионом Евролиги. Соглашение игрока с клубом рассчитано до завершения сезона 2022 года.