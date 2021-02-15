Стивен Адамс: в США отстраняешься от реальности — многие предпочитают целовать вам задницу
Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Стивен Адамс рассказал об особенном отношении к спортсменам в США.
«Здесь, в США, ты словно отстраняешься от реальности — многие предпочитают целовать вам задницу. Ты являешься самым забавным парнем, люди смеются над твоими шутками. Вы даже становитесь более красивым. Это то, что приходит к тебе с логотипом НБА. Если вы его носите, то вы просто потрясающий. Думаю, это работает. Но изменение культуры — это действительно безумие, особенно в Америке тоже. Спортсмены здесь высоко ценятся, и многие игроки становятся такими, достигая определённого уровня. Некоторые люди следят за ними ради политической цели, другие ищут моральное удовлетворение», — приводит слова Стивена Адамса Fadeaway World.
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