Дуэйн Уэйд опубликовал селфи без футболки. Его сын отреагировал

Экс-игрок НБА Дуэйн Уэйд опубликовал на своей странице в «Инстаграме» несколько фотографий с голым торсом.
Сын легенды «Майами Хит» Заир оказался не в восторге от публикации отца: «Опять начинается».
Ранее Уэйд и его жена Габриэль Юнион разметили совместную фотографию, на которой Дуэйн предстал полностью обнажённым. Заир тогда отметил, что предпочёл бы не видеть подобные кадры.
Фото доступно в «инстаграме» Дуэйна Уэйда.
Напомним, Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Практически все годы в НБА он провёл в составе «Майами Хит». После непродолжительного периода в «Чикаго» и «Кливленде» Дуэйн вернулся в команду из Флориды, где и попрощался с баскетболом. За неделю до 39-летия он получил в подарок от жены редкую и классическую версию кабриолета «Мерседеса» 1988 года SL-серии.
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