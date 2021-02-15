«Кливленд» и «Торонто» готовят громкий обмен

«Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс» ведут активные переговоры по обмену центрового Андре Драммонда, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



«Кавальерс» больше не планируют заигрывать Драммонда, так как окончательно решили расстаться с центровым до дедлайна 25 марта. Средние показатели 27-летнего Драммонда в нынешнем сезоне составляют 17,5 очка и 13,5 подбора в 25 матчах. В ходе этого сезона клуб выменял центрового Джареда Аллена, что делает услуги Драммонда ненужными.

Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе минувшего сезона в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана. На драфте НБА 2012 года Андре был выбран под девятым номером. По итогам первого сезона в лиге его включили во вторую символическую сборную новичков.