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Стало известно, на какой срок «Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса

Стало известно, на какой срок «Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прошёл МРТ-обследование, после которого стало понятно, что он пропустит как минимум 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Дэвис может не вернуться в строй до перерыва на Матч всех звёзд (5-10 марта). Это может продлить его отсутствие до 3-4 недель.

Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму. Ранее сообщалось, что 27-летний игрок некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ-обследование подтвердило повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы. Отмечается, что «Лейкерс» не хотят форсировать возвращение Дэвиса, чтобы избежать рецидива.

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