Стало известно, на какой срок «Лейкерс» потеряли Энтони Дэвиса

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прошёл МРТ-обследование, после которого стало понятно, что он пропустит как минимум 2-3 недели из-за растяжения икроножной мышцы. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Дэвис может не вернуться в строй до перерыва на Матч всех звёзд (5-10 марта). Это может продлить его отсутствие до 3-4 недель.
Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму. Ранее сообщалось, что 27-летний игрок некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ-обследование подтвердило повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы. Отмечается, что «Лейкерс» не хотят форсировать возвращение Дэвиса, чтобы избежать рецидива.
- 16 февраля 2021
-
09:12
-
09:03
-
08:33
-
06:30
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01
-
18:16
-
17:53
-
15:51
-
14:34
-
14:11
-
12:58
-
12:12
-
11:21
-
11:09
-
10:46
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:33
-
09:20
-
09:12
-
08:50
-
06:24
-
03:03
-
00:54