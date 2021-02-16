Стефен Карри покорил редкое достижение Майкла Джордана

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» набрал 36 очков, совершил 3 подбора и отдал 6 передач, что позволило ему повторить достижение легендарного Майкла Джордана.



Как сообщается на странице Clutch Points в «Твиттере», Карри — первый защитник со времён Джордана (1995-1996), набравший не менее 25 очков при 50% точности с игры в 9 матчах подряд.



Результативность Стефена помогла «Уорриорз» разгромить «Кавальерс» со счётом 129:98. Карри внёс наибольший вклад в победу своей команды. 15 очков набрал Эндрю Уиггинс. По 14 — Эрик Пэскелл и Келли Убре. У «Кливленда» лучшую статистику продемонстрировал Коллин Секстон – 23 очка, 3 подбора и 5 передач.