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Блэйк Гриффин отреагировал на выведение из состава «Детройта»

Блэйк Гриффин отреагировал на выведение из состава «Детройта»
Баскетбол / НБА 0

Шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин прокомментировал решение руководства «Детройт Пистонс» не заигрывать форварда, пока не прояснится ситуация с его будущим.

«Я благодарен «Пистонс» за понимание того, чего хочу достичь в своей карьере, и за совместную работу по поиску наилучшего решения», — приводит слова Блэйка ESPN.

Страдающий от травм Гриффин в этом регулярном чемпионате набирал худшие в карьере 12,3 очка за игру при 36,5% точности в 20 матчах за 31,3 минуты. Его обмен затрудняет раздутый контракт, предусматривающий $ 36,8 млн в сезоне-2020/2021, и опция игрока на $ 38,96 млн в сезоне-2021/2022.

«Детройт» рассматривает варианты обмена Гриффина, а также возможность выкупа контракта.

Две звезды НБА выставлены на обмен и принудительно не будут заигрываться в матчах
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