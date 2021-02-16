Экс-форвард ЦСКА, баскетболист сборной России Андрей Воронцевич может продолжить карьеру в «Химках». Об этом рассказал генеральный директор клуба из Московской области Павел Астахов. По словам функционера, переговоры с Воронцевичем уже проведены. Баскетболист даст свой ответ после матчей национальной команды, запланированных на 19 и 21 февраля.

«С Воронцевичем переговоры проведены. Андрей сказал, что ответит „да“ или „нет“ после матчей за сборную», — приводит слова Астахова «Р-Спорт».

Напомним, Воронцевич в июле 2020-го покинул ЦСКА, цвета которого он защищал на протяжении 14 лет. С тех пор баскетболист находился без клуба. В нынешнем сезоне он выступал лишь в составе сборной России. В июле 2021 года Андрею исполнится 34 года.