«Милан» подписал чемпиона конкурса данков НБА
Руководство «Милана» договорилось о подписании контракта с форвардом Джереми Эвансом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.
Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Химок» из Московской области. В Единой лиге ВТБ он набирал 12,1 очка и собирал 6,2 подбора.
У Эванса богатый опыт выступлений в НБА. За семь сезонов за океаном он успел выступить в составе «Юты Джаз», «Даллас Маверикс» и «Атланты Хоукс». В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 250 встречах, набирая в них 3,5 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 0,5 передачи и 0,3 перехвата. В 2012 году в составе «Юты» выиграл конкурс данков НБА. В Европе Эванс также защищал цвета стамбульской «Дарюшшафаки».
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
22:52
-
22:45
-
22:27
-
21:34
-
20:26
-
20:01
-
19:02
-
17:36
-
17:00
-
16:29
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
-
10:40
-
10:24
-
09:52
-
09:24
-
09:12
-
09:03
-
08:33
-
06:30
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01
-
18:16
-
17:53
-
15:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам