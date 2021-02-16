«Милан» подписал чемпиона конкурса данков НБА

Руководство «Милана» договорилось о подписании контракта с форвардом Джереми Эвансом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчиа.

Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Химок» из Московской области. В Единой лиге ВТБ он набирал 12,1 очка и собирал 6,2 подбора.

У Эванса богатый опыт выступлений в НБА. За семь сезонов за океаном он успел выступить в составе «Юты Джаз», «Даллас Маверикс» и «Атланты Хоукс». В регулярных чемпионатах НБА принял участие в 250 встречах, набирая в них 3,5 очка, собирая 2,6 подбора и совершая 0,5 передачи и 0,3 перехвата. В 2012 году в составе «Юты» выиграл конкурс данков НБА. В Европе Эванс также защищал цвета стамбульской «Дарюшшафаки».