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Валанчюнас сломал руку сопернику, забившему через него данк. Морант и Уолтон отреагировали

Валанчюнас сломал руку сопернику, забившему через него данк. Морант и Уолтон отреагировали
Баскетбол / НБА 0
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Обследование выявило у форварда «Сакраменто Кингз» Чимези Мету перелом правого запястья, и теперь он пропустит минимум три недели. Игрок травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (110:124).

Мету забил сверху через центрового Йонаса Валанчюнаса. После этого Чимези повис на кольце, обвив ногами соперника. Валанчюнасу это не понравилось, и он сбросил оппонента на паркет. На следующий день форвард «Кингз» почувствовал боль в руке, ему сделали рентген, который подтвердил перелом.

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант заступился за Валанчюнаса.

«Мету повёл себя неуважительно по отношению к Йонасу. Он вышел за рамки. Чимези забил сверху и, наверное, перевозбудился. По-моему, он обвил ногами Валанчюнаса, и это немного неуважительно по отношению к мужчине», — приводит слова Моранта Yahoos Sports.

Главный тренер «Сакраменто» Люк Уолтон придерживается совсем иного мнения.

«Это была опасная игра. Йонас схватил Мету за ногу и пытался сбросить на пол. Не понимаю, как в сегодняшней НБА это даже не считается неспортивным фолом. Как это может быть игрой по баскетбольным правилам?» – заявил Уолтон.

Тайминг эпизода — 1.35. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в "твиттере" «Сакраменто Кингз».

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