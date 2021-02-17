Габриэль Лундберг планирует стать лучшим игроком Европы в ЦСКА и уехать в НБА

Спортивный агент Артурс Калнитис, представляющий интересы защитника сборной Дании Габриэля Иффе Лундберга, рассказал, какие задачи ставит перед собой игрок после перехода из польской «Зелёна-Гуры» в московский ЦСКА.



«Действительно, с «Зелёна-Гурой» о Лундберге разговаривали представители многих топ-клубов. Но найти общий язык насчёт бай-аута не получилось. Были и предложения, которые не были интересны самому Иффе. Когда же появился вариант с ЦСКА, мы даже не раздумывали над ним. Такой возможностью надо пользоваться.

Может ли игровое время Лундберга значительно сократиться в ЦСКА? Всё будет зависеть от того, как Иффе покажет себя на тренировках. Но настрой у него боевой. Он намерен стать лидером ЦСКА. Мы смотрим на этот переход, как на возможность стать лучшим игроком Европы и потом переехать в НБА. Это наш план», — приводят слова Калнитиса «Известия».