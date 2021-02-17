Ламело Болл составил стартовую пятёрку всех времён, включив туда самого себя

Новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла попросили составить команду мечты. Юный разыгрывающий включил в неё себя, Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Кевина Дюранта и Шакила О'Нила.



Ламело, который был выбран на драфте НБА 2020 года под третьим номером, недавно установил рекорд лиги, став самым молодым игроком, оформившим трипл-дабл. Он также был назван новичком месяца в Восточной конференции по итогам декабря и января.



Болл в этом сезоне набирает в среднем 14,6 очка, совершает 6,2 подбора и отдаёт 6,1 передачи за игру при точности бросков 43,7%.



«Хорнетс» в настоящее время занимают восьмое место в Восточной конференции. Подопечные Джеймса Боррего одержали 13 побед в 28 матчах. Такой же результат на старте сезона выдал и «Торонто Рэпторс».