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Андре Драммонд определил приоритетный клуб, куда хочет быть обменянным

Андре Драммонд определил приоритетный клуб, куда хочет быть обменянным
Баскетбол / НБА 0

Журналист Марк Берман в своей авторской колонке на сайте New York Post сообщил, что центровой Андре Драммонд, выведенный из состава «Кливленд Кавальерс», выбрал клуб, в котором хотел бы продолжить карьеру.

«Согласно сведениям приближённого к баскетболисту источника, Драммонд считает «Нью-Йорк Никс» хорошим местом для перехода», — написал Берман.

«Кавальерс» решили не заигрывать двукратного участника Матча всех звёзд в последних матчах и ищут варианты обмена звёздного «большого». Клуб не исключают сценария с выкупом контракта. Соглашение Драммонда на $ 28,75 млн истекает в этом году, что упрощает обмен. Ранее сообщалось, что «Кливленд» уже начал вести переговоры по центровому с «Торонто Рэпторс».

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