Евгений Пашутин: Кроуфорд самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о причитах расторжения контракта с защитником Джорданом Кроуфордом.

«Даже несмотря на то, что Джордан показывал неплохую результативность, мы не можем закрывать глаза на нарушения дисциплины с его стороны. Тем более, когда он самовольно покинул расположение клуба в преддверии подготовки к решающим матчам без разрешения тренерского штаба и руководства. «Локомотив-Кубань» — клуб с высокими целями. И командная химия очень важна для достижения высоких результатов. Для этого все должны быть едины, как одна семья.

У нас хорошая команда, много как молодых, так и опытных игроков. Недавно присоединились Уильямс-Госс и Гордон, которые уже влились в коллектив и стали его неотъемлемой частью. Так что продолжаем работать дальше, готовимся к важнейшим матчам, улучшаем защиту, наигрываем комбинации. Уверен, что мы станем только сильнее, объединимся и сделаем всё, что выполнить поставленные задачи", — заявил Пашутин в комментарии «Чемпионату».