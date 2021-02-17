Евгений Пашутин: Кроуфорд самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин рассказал о причитах расторжения контракта с защитником Джорданом Кроуфордом.
«Даже несмотря на то, что Джордан показывал неплохую результативность, мы не можем закрывать глаза на нарушения дисциплины с его стороны. Тем более, когда он самовольно покинул расположение клуба в преддверии подготовки к решающим матчам без разрешения тренерского штаба и руководства. «Локомотив-Кубань» — клуб с высокими целями. И командная химия очень важна для достижения высоких результатов. Для этого все должны быть едины, как одна семья.
У нас хорошая команда, много как молодых, так и опытных игроков. Недавно присоединились Уильямс-Госс и Гордон, которые уже влились в коллектив и стали его неотъемлемой частью. Так что продолжаем работать дальше, готовимся к важнейшим матчам, улучшаем защиту, наигрываем комбинации. Уверен, что мы станем только сильнее, объединимся и сделаем всё, что выполнить поставленные задачи", — заявил Пашутин в комментарии «Чемпионату».
- 17 февраля 2021
-
15:20
-
14:55
-
14:48
-
13:59
-
13:33
-
12:43
-
12:23
-
11:14
-
10:20
-
10:09
-
09:57
-
09:44
-
09:16
-
09:04
-
09:03
-
06:38
-
00:59
- 16 февраля 2021
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:27
-
21:34
-
20:26
-
20:01
-
19:02
-
17:36
-
17:00
-
16:29
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
-
10:40
-
10:24