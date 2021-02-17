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Мэджик Джонсон высказался о «Юте», которая выиграла 19 из последних 20 матчей

Мэджик Джонсон высказался о «Юте», которая выиграла 19 из последних 20 матчей
Баскетбол / НБА 0

Член Зала славы, легенда НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о чемпионских амбициях «Юты Джаз», команда выиграла 19 своих последних матчей из 20.

«У «Юты» есть всё необходимое для выхода в финал НБА. Отличные защитники в лице Майка Конли и суперзвезды Донована Митчелла, доминирующая оборона во главе с Руди Гобером и Ройсом О’Нилом. Джо Инглс и Боян Богданович делают их одной из лучших команд по трёхочковым броскам», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

«Джаз» в настоящий момент возглавляют турнирную таблицу Западной конференции НБА. Подопечные Куина Снайдера потерпели всего пять поражений в 28 играх. Команда в своей истории дважды побеждала в конференции — в 1997 и 1998 годах.

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