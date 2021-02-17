Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Мэрайя Кэри назвала неожиданного игрока, которого хочет видеть на Матче звёзд НБА

Мэрайя Кэри назвала неожиданного игрока, которого хочет видеть на Матче звёзд НБА
Баскетбол / НБА 0

Известная американская певица Мэрайя Кэри назвала баскетболиста «Сан-Антони Спёрс» Келдона Джонсона своим выбором на Матч звёзд НБА. Об этом артистка написала в своём «твиттере».

Разумеется, это заявление не имеет ничего общего со спортивными достижениями баскетболиста — пресс-служба клуба на День святого Валентина выпустила видеоролик, в котором Келдон Джонсон спел песню Мэрайи Кэри We Belong Together.

Кэри отреагировала на видеоролик ретвитом с текстом песни, а после этого Джонсон дал интервью, в котором назвал Кэри своей любимой певицей и сказал, что слушает этот трек каждый день.

Мэрайя Кэри отреагировала на это ретвитом записи интервью, подписав его: «Это мой выбор на Матч звёзд», прикрепив эмодзи поцелуя и баскетбольного мяча.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021