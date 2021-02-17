Мэрайя Кэри назвала неожиданного игрока, которого хочет видеть на Матче звёзд НБА

Известная американская певица Мэрайя Кэри назвала баскетболиста «Сан-Антони Спёрс» Келдона Джонсона своим выбором на Матч звёзд НБА. Об этом артистка написала в своём «твиттере».



Разумеется, это заявление не имеет ничего общего со спортивными достижениями баскетболиста — пресс-служба клуба на День святого Валентина выпустила видеоролик, в котором Келдон Джонсон спел песню Мэрайи Кэри We Belong Together.



Кэри отреагировала на видеоролик ретвитом с текстом песни, а после этого Джонсон дал интервью, в котором назвал Кэри своей любимой певицей и сказал, что слушает этот трек каждый день.



Мэрайя Кэри отреагировала на это ретвитом записи интервью, подписав его: «Это мой выбор на Матч звёзд», прикрепив эмодзи поцелуя и баскетбольного мяча.