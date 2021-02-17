Андрей Кириленко: очень хорошо понимаю Хабиба Нурмагомедова

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кирирленко рассказал об отношении к СМИ в популярном профессиональном спорте.



«Конечно, мы понимаем, что медиа — это основной драйвер для любого спорта. Мы можем как угодно хорошо выступать, но, если об этом никто не узнает, толку не будет. Хотя прекрасно понимаю других спортсменов, которые отказывают в интервью, проходят мимо. Когда достигаешь определенной популярности, это становится утомительным занятием. Недавно я был на бойцовском турнире, Хабиб Нурмагомедов приглашал. И я видел, как человека буквально разрывают на части. Очень хорошо его понимаю, мы все через это проходили. Иногда хочется отгородиться, закрыть дверь и просто посидеть одному», — приводит слова Андрея Кириленко «Московский комсомолец».