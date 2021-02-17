Андрей Мальцев: у «Басконии» очень приличный состав, все с хорошими физическими данными

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев и защитник Егор Вяльцев поделились ожиданиями от матча 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Басконией».

«Баскония» показывает серьезный баскетбол, что они и продемонстрировали в недавних матчах Кубка короля Испании, уступив «Барселоне» на последних минутах. В «Басконии» очень приличный состав, все с хорошими физическими данными. Они хорошо играют «смены», молниеносно убегают в быстрые отрывы, имеют «больших» игроков — по 220 см, которые могут просто напугать соперника габаритами. Мы готовимся к матчу в рабочем режиме. В сборную России уехал Евгений Валиев, остальные тренируются. Ждем хорошую игру, надеемся на болельщиков, они нас хорошо поддерживают. Будем бороться», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».



«Баскония» — физически очень сильная команда. Мы отлично знаем тренера Душко Ивановича, он хорошо подготовил команду. Не так давно они проводили матчи Кубка короля Испании, где в полуфинале совсем немного проиграли «Барселоне»». «Баскония» всегда играет на сто процентов, но все будет зависеть от нас: при своих трибунах мы должны показать физически сильную и активную игру, чтобы противостоять сопернику. Они хорошо бегут, играют один на один, бьются на подборе, играют все сорок минут, потому что тренер не дает игрокам расслабляться. Даже если они крупно ведут в счете, то все равно выкладываются на сто процентов. Мы должны дать им отпор именно в физическом плане. Все будет зависеть от наших физических кондиций», — добавил Вяльцев.