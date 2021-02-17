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Владимир Гомельский объяснил успешность «Зенита» в этом сезоне

Владимир Гомельский объяснил успешность «Зенита» в этом сезоне
Баскетбол / Евролига 0
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Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об успешных выступлениях «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Результат «Зенита» отличается от прошлого сезона в лучшую сторону, и многократно отличается. «Зенит» сейчас — лучшая защищающаяся команда Евролиги и Единой лиги ВТБ. «Зенит» показывает высочайшую игровую дисциплину. Приглашение Паскуаля вывело «Зенит» на более высокую спортивную ступень, и этому нельзя не радоваться. Селекционная политика «Зенита» прошлого лета сработала если не на 100%, то на 80 уж точно. И здесь нельзя не назвать фамилию Церковного – руководителя клуба как бизнес-структуры. Этот человек выстроил работу внутри клуба и снаружи, на международном рынке. Комплименты между Паскуалем и Церковным делю пополам», — приводит слова Гомельского «Спорт день за днём» со ссылкой на клубный подкаст.

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