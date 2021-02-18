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40 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Бостон», «Вашингтон» дожал «Денвер»

40 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Бостон», «Вашингтон» дожал «Денвер»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 122:114.

Лучшими в составе победителей на площадке были Трей Янг (40 очков), Клинт Капела (24 очка и 13 подборов) и Джон Коллинс (20 очков). У «Бостона» самыми результативными стали Джейсон Тейтум (35 очков), Джейлен Браун (22 очка) и Тристан Томпсон (14 очков).

Также «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 118:113. Лучшими в составе «Сиксерс» на паркете были Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Сет Карри (25 очков) и Тобиас Харрис (24 очка и 15 подборов). У «Хьюстона» наиболее результативными были Джон Уолл (28 очков), Демаркус Казинс (19 очков) и Дже’Шон Тэйт (19 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» (107:89), «Вашингтон Уизардс» – «Денвер Наггетс» (130:128), «Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» (128:134 ОТ), «Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» (105:102).

НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 122
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Браун - 22, Томпсон - 14, Притчард - 11, Грин - 9, Оджелей - 9, Уильямс - 8, Уильямс - 4, Несмит - 2, Лэнгфорд, Смарт, Тайс, Тиг, Уокер, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Атланта Хоукс: Янг - 40, Капела - 24, Коллинс - 20, Реддиш - 13, Галлинари - 9, Хаертер - 7, Мэйс - 5, Снелл - 2, Хилл - 2, Богданович, Гудвин, Данн, Найт, Оконгву, Рондо, Фернанду, Хантер
НБА - регулярный чемпионат
18 февраля 2021, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Карри - 25, Харрис - 24, Грин - 12, Макси - 10, Коркмаз - 5, Тибулл - 5, Джо - 3, Ховард - 3, Брэдли, Милтон, Пуарье, Рид, Симмонс, Скотт, Такер, Фергюсон
Хьюстон Рокетс: Уолл - 28, Казинс - 19, Тэйт - 19, Гордон - 17, Маклемор - 11, Хаус - 8, Нваба - 7, Браун - 3, Джонс - 1, Вуд, Куруч, Мартин, Оладипо, Портер, Такер, Экзам
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