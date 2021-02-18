40 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Бостон», «Вашингтон» дожал «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 122:114.
Лучшими в составе победителей на площадке были Трей Янг (40 очков), Клинт Капела (24 очка и 13 подборов) и Джон Коллинс (20 очков). У «Бостона» самыми результативными стали Джейсон Тейтум (35 очков), Джейлен Браун (22 очка) и Тристан Томпсон (14 очков).
Также «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 118:113. Лучшими в составе «Сиксерс» на паркете были Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Сет Карри (25 очков) и Тобиас Харрис (24 очка и 15 подборов). У «Хьюстона» наиболее результативными были Джон Уолл (28 очков), Демаркус Казинс (19 очков) и Дже’Шон Тэйт (19 очков).
Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Орландо Мэджик» – «Нью-Йорк Никс» (107:89), «Вашингтон Уизардс» – «Денвер Наггетс» (130:128), «Миннесота Тимбервулвз» – «Индиана Пэйсерс» (128:134 ОТ), «Чикаго Буллз» – «Детройт Пистонс» (105:102).
- 18 февраля 2021
-
07:00
-
00:47
-
00:05
- 17 февраля 2021
-
23:09
-
22:56
-
22:13
-
22:06
-
21:18
-
20:38
-
20:01
-
18:50
-
16:39
-
16:09
-
15:20
-
14:55
-
14:48
-
13:59
-
13:33
-
12:43
-
12:23
-
11:14
-
10:20
-
10:09
-
09:57
-
09:44
-
09:16
-
09:04
-
09:03
-
06:38
-
00:59
- 16 февраля 2021
-
23:17
-
22:52
-
22:45
-
22:27
-
21:34