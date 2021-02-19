Шакил О'Нил выступил против включения Луки Дончича на Матч звёзд НБА

Член Зала славы НБА Шакил О’Нил поделился мнением о том, как должны выглядеть списки стартовых игроков Матча звёзд НБА. В список легенда НБА не включил Луку Дончича из «Даллас Маверикс».
«Я по-прежнему думаю, что Дэмьен Лиллард должен быть в старте на Матч звёзд. Он сейчас просто играет лучше. Да, у Луки больше передач, но никого в лиге сейчас не боятся так, как Лилларда. При этом его постоянно вытесняют из списка основных игроков. Я хотел бы увидеть его в старте», — приводятся слова О’Нила на Reddit.
Матч всех звёзд НБА пройдёт 7 марта в Атланте на «Стэйт Фарм — арене» и будет включать в себя саму игру, а также конкурсы навыков. В прошлом году Матч всех звёзд НБА проходил в два дня: 16 февраля состоялись конкурсы, а 17 февраля — матч. Капитаном команды Востока был Адетокунбо, Запада — Джеймс. Из-за пандемии коронавируса мероприятие решено провести в один день.
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