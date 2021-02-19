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«Лейкерс» назвали точный срок восстановления Энтони Дэвиса

«Лейкерс» назвали точный срок восстановления Энтони Дэвиса
Баскетбол / НБА 0
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не сможет помочь своей команде в течение четырёх недель из-за растяжения икроножной мышцы и повторного обострения тендиноза в области правого ахиллова сухожилия. Сроки восстановления игрока приводит Bleacher Report со ссылкой на главного тренера Фрэнка Вогеля.

Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил имевшуюся травму. Сообщалось, что 27-летний игрок некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ подтвердила повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы. Отмечается, что «Лейкерс» не хотят форсировать возвращение Дэвиса, чтобы избежать рецидива.

После этого врач сообщил, что Дэвис может провести гораздо больше времени в больнице. По словам специалиста, восстановление может затянуться на несколько месяцев.

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