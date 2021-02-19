Леброн Джеймс обновил феноменальный рекорд НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обновил рекорд НБА. 36-летний форвард был в 17-й раз включён в состав на Матч звёзд НБА. Это новый рекорд лиги.

Примечательно, что Джеймс примет участие в Матче звёзд НБА 17-й раз подряд. Второе место в списке игроков с самыми частыми появлениями на Матче звёзд занимает легендарный защитник Боб Коузи. Он 13 раз подряд участвовал в Матче звёзд.

Ранее Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, который добрался до отметки в 35 тыс. очков за карьеру. Историческое очко форвард клуба из Калифорнии набрал в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 109:89 в пользу «Бруклина». Леброн стал самым результативным игроком матча, набрав 32 очка, 8 подборов и 7 передач.

До Джеймса отметку в 30 тыс. очков покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.